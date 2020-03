Ambtenaar FOD Financiën besmet met coronavirus, geen bijzondere maatregelen in Financietoren met 3.000 werknemers SHVM

17u41 0 Brussel Een ambtenaar van de FOD Financiën, werkzaam in de Financietoren in Brussel waar naar schatting zo'n drieduizend mensen werken, is besmet met het coronavirus. Dat bevestigt FOD Financiën.

Of de ambtenaar woonachtig is in Brussel, is niet geweten. Volgens FOD Financiën werden geen bijzondere maatregelen getroffen.

“Collega’s waarmee de ambtenaar in contact kwam, worden opgevolgd door de medische diensten”, klinkt het. “De rechtstreekse collega’s zijn persoonlijk verwittigd en kregen van de bevoegde instanties (Agentschap Zorg & Gezondheid) de te volgen instructies voor een medische monitoring, waaronder temperatuuropname en de opvolging van andere symptomen. Als werkgever volgt de FOD Financiën strikt alle instructies.”