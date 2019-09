Alwéér poging tot brandstichting politiewagen JCV/SRB

08 september 2019

13u52 6 Brussel Aan de Zuidmarkt in Sint-Gillis is zondagmorgen geprobeerd om een politiewagen in brand te steken. De poging mislukte echter en het voertuig liep geen schade op. Het is al de derde keer op enkele dagen tijd dat iemand een voertuig van de ordetroepen in brand probeert te steken.

Het incident gebeurde rond 11 uur, zo bevestigt de politie van de zone Brussel Zuid. De brandstichting werd echter meteen opgemerkt en het voertuig liep geen schade op. Wie er verantwoordelijk is voor de poging tot brandstichting is niet duidelijk. De politie voert een onderzoek, maar voorlopig werden er geen verdachten opgepakt. Getuigen vertelden de politie dat een vrouw de brand probeerde te stichten.

Donderdagavond werd in de gemeente al een politiewagen in brand gestoken aan het Sint-Gillis-voorplein. Toen werd het voertuig wel volledig verwoest. Vrijdagmiddag werd er dan weer een legervoertuig in brand gestoken aan het Marcel Broodhaersplein. Ook toen werd het vuur snel opgemerkt en bleef de schade beperkt.