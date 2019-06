Alles blijft rustig op Grote Markt ondanks waarschuwing voor aanslag JCV

26 juni 2019

18u18 1 Brussel Op de Grote Markt in Brussel is woensdagavond alles rustig gebleven. Eerder op de dag was een bericht opgedoken, waarin om 18 uur met een aanslag werd gedreigd. Dat bleek dus een storm in een glas water.

Het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse, voerde al een onderzoek naar de dreiging. Die stond in een bericht dat dinsdagavond rond 17.30 uur achtergelaten werd op de virtuele muur van het Europees Parlement. Dat gebeurde vermoedelijk door een bezoeker van het gebouw. “Bruselas will be attacked tomorrow at 6:00 pm in Grand Place by a guy in a neon shirt”, stond er te lezen. De boodschap werd ondertekend met ‘Abulah Hakimi’.

Loos alarm zo blijkt want om 18 uur gebeurde er niets op de Grote Markt. De actie blijft echter niet zonder gevolg. Het Brusselse parket heeft de beelden van de bewakingscamera’s in de omgeving in beslag laten nemen om de auteur van het bericht te proberen identificeren.

Om 20 uur begint op de Grote Markt de Ommegang. De terrassen zaten dan ook afgeladen vol met toeristen. Zichtbare extra beveiliging was er niet.