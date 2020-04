Alle Lourdesbedevaarten afgelast tot minstens eind augustus 2020 VHS

24 april 2020

16u13 0 Brussel Minstens tot de zomervakantie voorbij is, zullen vanuit ons land geen bedevaarten meer vertrekken naar Lourdes. Dat is donderdag beslist. Over bedevaarten in het najaar wordt later beslist.

De dertig Belgische bestuurders van de Lourdesbedevaarten hebben donderdag in een videoconferentie beslist om alle geplande reizen naar Lourdes te schrappen. “De precaire gezondheid van veel mensen die naar het Franse bedevaartsoord reizen, is de belangrijkste reden voor de beslissing”, zegt Jos Daems, voorzitter van de Federatie van Bedevaarten in de Benelux. “Afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie waarmee we geconfronteerd worden, zal later ook beslist worden over het najaar.” Volgens Daems zijn de financiële gevolgen voor de betrokken organisaties niet al te groot. De beslissing werd immers ruim voor de vertrekdatum genomen.