Alle leden Fioul Gang blijven in cel WHW

17 januari 2020

12u00 0 Brussel Twee leden van stadsbende Fioul Gang, die een minderjarig vermist meisje zouden hebben gedwongen om zich te prostitueren, blijven nog minstens een maand in de cel. Wel kunnen ze nog beroep aantekenen.

Met die beslissing is de aanhouding van alle verdachten bevestigd door de raadkamer. De bendeleden zouden een vermist meisje dat was weggelopen in Frankrijk hebben opgesloten in een woning in Ukkel en gedwongen hebben om tegen betaling seks te hebben met mannen.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat Fioul Gang nog andere Franse minderjarige meisjes op dezelfde manier zou hebben misbruikt, maar meer commentaar geeft het parket voorlopig niet op het onderzoek, dat volop lopende is.