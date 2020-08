Algemene mondmaskerplicht in heel Brussel bij 50 nieuwe besmettingen per week JMBB

06 augustus 2020

13u41 0 Brussel De mondmaskerplicht wordt in het hele Gewest verplicht vanaf het moment waarop de kaap van 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners bereikt is op een periode van 7 dagen. Het huidig gewestelijk gemiddelde bedraagt 38.

“De laatste tien dagen hebben we een opmerkelijke stijging van de cijfers gezien, maar die stijging is sinds gisteren veel minder uitgesproken: we zitten in het gewest op rond de 38 positieve gevallen per 100.000 inwoners,” vertelt Inge Neven, hoofd van de Busselse Gezonheidsinspectie. Tegelijkertijd is de drempel van 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in zeventien van de negentien gemeenten bereikt, verduidelijkt Neven. Wat het hoofd van de gezondheidsinspectie verontrust, is het feit dat zo'n 30 % van de besmettingen zich in clusters bevindt. De meerderheid van de gevallen bevindt zich dus verspreid over het hele gewest.

Iedereen acteur

Minister-president Rudi Vervoort (PS) wijst op het relatief lage aantal hospitalities, dat voornamelijk te verklaren valt door de jongere gemiddelde leeftijd van de covidpatiënten in deze tweede golf. Maar de minister-president wil anticiperen op overvolle ziekenhuizen: hij herhaalt dat iedereen acteur is in deze crisis en hamert op de naleving en handhaving van de nieuwe maatregelen vanuit het federale vlak. Vanuit het Brussels niveau wijst hij op het gemeentelijk opsporen en onder controle houden van clusters, en ook blijft er aandacht voor het belang van communicatie rond het virus tegenover jongeren.

De afgelopen weken werd Brussel meer dan eens beschouwd als het volgende Antwerpen wat betreft de verspreiding van het coronavirus. Toch kwam de sterkte van de besmettingsgraad tot dusver niet echt in de buurt van die van Antwerpen op het punt waarop men in de Koekenstad besliste om over te gaan tot de invoering van een avondklok en algemene mondmaskerplicht. De Brusselse oppositie eiste meermaals actie van de Brusselse overheid, maar die hield het been tot vandaag stijf. Er werd gekozen om enkel lokaal in te zetten op de uitbreiding van de mondmaskerplicht in verschillende drukke straten en wijken.

