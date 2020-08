Algemeen directeur Brusselse GO!-scholengroep heeft vertrouwen in deze uitzonderlijke 1 september: “We zijn goed voorbereid, dus stuur je kinderen alsjeblieft naar school” JMBB

31 augustus 2020

17u31 0 Brussel Na maanden puzzelwerk, onzekerheid, en veranderende realiteiten gaat het schooljaar morgen van start. Jurgen Wayenberg, algemeen directeur van de GO!-scholengroep in Brussel, staat voor een atypisch schooljaar, maar heeft alle vertrouwen in zijn leerkrachten. “Er leeft wat angst bij leerkrachten met een risicoprofiel, maar we doen er alles aan om de start vlot en veilig te laten verlopen”, vertelt hij.

Als algemeen directeur van de Brusselse GO!-scholengroep staat Jurgen Wayenberg in voor 31 kinderdagverblijven, 39 basisscholen, en 17 secundaire scholen in het gewest. Voor al die jongeren geldt echter één hoofdzaak op de dag voor 1 september: ze vanaf morgen zo veilig mogelijk naar school brengen, in een omgeving die ook veilig is voor alle leerkrachten. Wayenberg gaat deze opdracht met een hoopgevend gemoed tegemoet: “In principe kunnen we ongeveer voortgaan op de heropstart van de scholen afgelopen schooljaar in juni. Ik ben tevreden met de duidelijkheid die de kleurcodes ons daarbij bieden”, klinkt het. “Kritiek uiten is soms gemakkelijk, maar het is als overheid niet vanzelfsprekend om een evenwicht te vinden tussen veiligheid en de sociale verantwoordelijkheid die onderwijs met zich meedraagt.”

Sociaal zwakkere leerlingen

Alle scholen van het Gemeenschapsonderwijs in Brussel vallen vanaf dinsdag onder code geel, en dus kunnen ze allemaal zo goed als volledig opstarten. “Ook het Atheneum in de Moutsstraat zal aan volledige kracht draaien, ondanks eerdere verwarring dat die school met code oranje van start zou gaan. Door de krappe behuizing is er wel mogelijkheid tot afstandsonderwijs op die school.”

In het geval van code oranje zal onze aandacht moeten uitgaan naar de sociaal zwakkere leerlingen, die in kleine appartementen met meerdere kinderen leven. Zeker voor hen is het onze verdomde plicht om nu extra inspanningen te leveren zodat het schooljaar succesvol van start kan gaan

Tegelijkertijd bestaat de vrees dat Brussel als ‘coronahotspot’ binnenkort eventueel stokken in de wielen van de scholen in het gewest zal steken. “Op dat ogenblik zal onze aandacht moeten uitgaan naar de sociaal zwakkere leerlingen, die in kleine appartementen met meerdere kinderen leven. Zeker voor hen is het onze verdomde plicht om nu extra inspanningen te leveren zodat het schooljaar succesvol van start kan gaan.” Hoe dan ook is iedereen klaar om naar code oranje te switchen als het zover komt, verzekert Wayenberg. “Onze leerkrachten hebben heel wat inspanningen gedaan op het vlak van digitale competenties in het afgelopen schooljaar. Ze verdienen daarvoor een extra pluim.”

Tot slot wordt het afwachten of iedere leerling naar school wordt gestuurd. “We vrezen voor leerlingen die door hun ouders thuis gelaten worden”, reageert Wayenberg. “In juni kwam 80 à 85 % van de scholieren effectief opdagen. We doen een warme oproep aan ouders die schrik hebben om hun kind gewoon naar school te brengen. Angst is een slechte raadgever. Het is zoeken naar een nieuw normaal, maar we zijn voorbereid.”