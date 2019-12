Alex viert Kerstmis in Wetstraat om gevangen Catalanen te steunen: “Hét moment om te tonen dat ik solidair ben met mensen die gekrenkt zijn in hun eer en vrijheid” SHVM

25 december 2019

09u15 0 Brussel Elke dag gaat Alex naar de Wetstraat, de Spaanse ambassade, de Belliardstraat. Soms op een andere locatie. Apolitiek, niet-partijgebonden. Voor vrijheid en gerechtigheid. Acuut voor de bevrijding van de 9 politieke Catalaanse gevangenen, die samen tot 100 jaar gevangenis werden veroordeeld en een dertigtal Catalanen van het middenveld die in voorhechtenis zitten. Voor kerstavond maakte Alex geen uitzondering. Ook dan was hij, om klokslag middernacht, van de partij.

De hele Catalaanse kwestie zit Alex diep. Naar zijn mening zijn de opsluitingen van de 9 Catalaanse gevangenen, die deel uitmaakten van de voormalige Catalaanse regering en een onafhankelijkheidsreferendum organiseerden ondanks Spanje dit had verboden, onterecht. Daarom staat Alex al 63 dagen in de Wetstraat, in de Belliardstraat of aan de Spaanse ambassade om zijn solidariteit te tonen met de Catalaanse gevangenen. “En vandaag is hét moment om er te staan. Hét moment om te tonen dat ik solidair ben met mensen die zo gekrenkt werden in hun eer, vrijheid en vrijheid van meningsuiting en die vervolgens werden opgesloten”, aldus Alex.

Het is niet nodig om met vrienden en familie kerst te vieren als je weet dat er mensen worden opgesloten omdat ze hun mening hebben gegeven. Rudi

Volgers

Alex kreeg vannacht ook steun van enkele trouwe volgers die hem bijstonden in de Wetstraat. “Ik vind dat we de actie die Alex elke dag voert zeker moeten steunen”, zegt Lucienne. “We zijn vrij om te doen wat we willen en deze gevangenen werden opgesloten, enkel en alleen omdat ze hun mening hebben geuit. En dat is verschrikkelijk.” Lucienne bracht bovendien een aantal rozen mee. “Voor elke gevangene. Op die manier wil ik hen een hart onder de riem steken.”

“Het is niet nodig om met vrienden en familie kerst te vieren als je weet dat er mensen worden opgesloten omdat ze hun mening hebben gegeven. Ze hebben onze steun nodig!”, klinkt het nog bij Rudi, een trouwe volger van Alex.

Kerst

Om toch in de sfeer van kerst te blijven, knutselde Alex een kerststalletje en kerstboom in elkaar. “Wij vieren hier en nu kerst, met meer dan dertig gevangenen in ons hart en al onze duizenden volgers Kerstmis.”

Niet alleen probeert Alex de Catalanen te steunen door zich elke dag naar Brussel te begeven, maar ook door hen kaartjes te sturen. “Onze volgers hebben een kaartje ondertekent waarop een Spaanse tekst geschreven stond. Die hebben we vervolgens naar negen politieke gevangenen gestuurd wiens adres we hebben.”

Aan opgeven denkt Alex naar eigen zeggen nog lang niet. “Ik blijf doorgaan. Ik zie het einde niet en stel ook geen einddatum. Zolang we het volhouden, zullen we doorgaan tot ze vrij zijn.”