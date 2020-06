Alcoholverbod in voetgangerszone verlengd tot januari 2021 JCV

30 juni 2020

11u22 0 Brussel De gemeenteraad van de stad Brussel heeft maandagavond een verlenging van het alcoholverbod in en rond de voetgangerszone goedgekeurd. De testperiode van het verbod wordt uitgebreid, omdat het door de coronacrisis nog niet tot een grondige evaluatie kwam.

Het verbod voor het openbaar nuttigen van alcohol geldt sinds 1 februari tussen middernacht en 6 uur ‘s morgens. Het aanvankelijke idee was om na een testperiode van zes maanden, die afliep eind juli, een grondige evaluatie te houden van de maatregel.

In de maanden februari en maart werden er al ongeveer 700 GAS-boetes uitgeschreven voor het niet-naleven van het verbod, maar de uitbraak van COVID-19 verhinderde een verdere en grondigere evaluatie. “In de twee maanden waarin we het konden gebruiken was dat erg nuttig, maar dat waren ook wintermaanden. Na de zomermaanden zullen we een echte evaluatie kunnen maken. Het heeft goed gewerkt, maar het was nog geen mirakeloplossing”, verklaarde Brussels burgemeester Philippe Close (PS) op de gemeenteraad.

Het alcoholverbod geldt nu al zeker tot 31 januari 2021. De perimeter loopt van het Fontainasplein tot aan het De Brouckèreplein en omvat zo de volledige Anspachlaan. De zijstraten van de Anspachlaan en de parallelle Kleerkopersstraat en de Zuidstraat behoren net zoals het Muntplein ook tot de perimeter.