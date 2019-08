Alcoholverbod in Brabantwijk van kracht door kersverse burgemeester SZM

08 augustus 2019

18u37 0 Brussel In Schaarbeek, mag je voortaan in tien straten in en rond de brabantwijk geen alcohol drinken op straat. Dat besliste kersverse burgemeester Cécile Jodogne (Défi), na advies van de politie. Het verbod is 24 uur op 24 van kracht tot 31 oktober.

Jodogne is maar net op haar nieuwe post, maar vat al meteen de koe bij de horens. Er gold al een alcoholverbod in de openbare ruimten in Schaarbeek tussen 22 uur ‘s avonds en 9 uur ‘s ochtends, maar nu is het verbod dag en nacht van kracht. Behalve in cafés en restaurants, mag er dus voortaan geen alcohol gedronken worden op straat. Gebeurt dat wel, dan kunnen overtreders een GAS-boete oplopen van maximaal 350 euro.

De straten waar het alcoholverbod van toepassing is zijn volgens Bruzz: de Brabantstraat, de Aarschotstraat, de Groenstraat, de Kwatrechtstraat, de Dupontstraat, de Allardstraat, de Broederschapstraat, de Rogierstraat, de Hoogvorststraat, de De Potterstraat en de Liedtsstraat. De nieuwe burgemeester zou deze beslissing hebben genomen na een negatief politieverslag van 15 juli, dat wijst naar de “belangrijke problemen op het vlak van de handhaving en het herstel van de openbare orde” in de wijk. Die problemen zouden “verband houden met een overmatig gebruik van alcohol”. In het gemeentebesluit wordt ook verwezen naar nachtwinkels die tot in de vroege uren alcohol verkopen.