Al voor de derde keer dieren in beslag genomen bij man uit Haren



JCV

06 juli 2020

14u59 0 Brussel Al voor de derde keer zijn er bij een man in Haren dieren in beslag genomen die in zeer slechte toestand verkeerden. De dieren werden gehouden op een terrein vol afval en gevaarlijke objecten.

De politie van Brussel kwam vrijdag al tussen. Samen met de organisatie Le Rêve d’Aby werden de dieren in beslag genomen. Het gaat om 12 schapen, vier geiten en een hond. De beesten stonden op een gevaarlijk terrein en werden verwaarloosd. Ook hun voedsel was van slechte kwaliteit.

Het is al de derde keer dat er moet tussengekomen worden bij dezelfde man in haren. In januari werden er al eens dertien schapen en geiten in beslag genomen bij de man. In augustus 2018 werden ook al 65 schapen in beslag genomen die hij had willen verkopen naar aanleiding van het Offerfeest. Ook die dieren waren er toen slecht aan toe.

De politie heeft nu opnieuw een proces-verbaal opgesteld dat overgemaakt zal worden een het parket. Daarnaast zal Le Rêve d’Aby zich burgerlijke partij stellen.