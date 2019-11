Al voor de 30ste keer 24-uursrace met modelwagentjes JCV

16 november 2019

21u39 0 Brussel In gemeenschapscentrum Joli Bois in Sint-Pieters-Woluwe is zaterdag voor de dertigste keer het startschot gegeven voor de Scalextric 24 uur van Brussel, een marathonrace met modelwagentjes.

In totaal nemen er 27 teams met elk tussen de vier en de 7 piloten deel aan de race. “Zij wisselen elkaar om beurt af”, zegt Nicolas Pouillart van de Brussels Scalex Club, die de race organiseert. “Met een computersysteem zien we wie er na 24 uur de meeste rondes heeft afgelegd en zo kennen we de winnaar.”

De race wordt al sinds 1990 georganiseerd en mag dus zijn dertigste editie vieren dit jaar. “Voor de gelegenheid laten we voor het eerst twee types wagens toe”, zegt Pouillart. “De film ‘Le Mans 66’ is net uitgekomen. Daarin staat de strijd tussen merken Ford en Ferrari centraal en dat gebruiken we hier vandaag als thema. Onze sponsor heeft voor miniatuurmodellen van de twee wagens gezorgd en die kunnen alle twee door de teams worden gebruikt.”