Al vijfde CO-vergiftiging in vijf dagen in Brussel: twee personen bevangen SHVM

25 oktober 2019

12u21 2 Sint-Gillis De Brusselse brandweer is donderdagavond tweemaal uitgerukt voor een CO-vergiftiging in Sint-Gillis en Koekelberg. De twee slachtoffers verkeren niet in levensgevaar. Het is al de vijfde keer op een week tijd dat de brandweer een melding krijgt betreffende CO-verspreiding.

Een ziekenwagen en een MUG-team zakten omstreeks 17.16 uur af naar de Selderijstraat in Sint-Gillis nadat een vrouw zich onwel begon te voelen. Bij het betreden van de woning trad de CO-melder van de hulpverleners meteen in werking, waarna de brandweer en Sibelga ook ter plaatse kwamen. De hulpdiensten evacueerden de patiënte naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar. Na onderzoek bleek dat een slechte afvoer van de verbrandingsgassen van de boiler de boosdoener was.

Diezelfde avond reden de hulpdiensten om 18.30 uur naar de Omer Lepreuxstraat in Koekelberg nadat een tiener zich onpasselijk voelde in de badkamer. De hulpdiensten brachten het meisje over naar het Militair Hospitaal waar ze een zuurstoftherapie kreeg. Ook haar grootouders werden ter controle naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Hun gezondheidstoestand was niet kritiek. De oorzaak van de CO-verspreiding zou te wijten zijn aan een gebrek aan ventilatie, de boiler en een slechte afvoer van de verbrandingsgassen.

De brandweer rukte deze week al zo’n vijf keer uit voor een CO-vergiftiging. Om die reden dringt de brandweer erop aan om branders te laten nakijken door een erkend technieker, om een nazicht te laten doen van de afvoer van de verbrandingsgassen en om steeds te zorgen voor een goede ventilatie en aanvoer van verse lucht.