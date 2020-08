Al meer dan 26.000 coronaboetes uitgedeeld in Brussels Gewest Stephanie Romans

26 augustus 2020

17u10 1 Brussel Sinds eind maart zijn in het Brussels Gewest al meer dan 26.000 boetes uitgedeeld voor overtreding van coronamaatregelen. Ruim 800 Brusselaars kregen daarnaast een boete omdat ze geen mondmasker droegen.

De regels om de corona-epidemie in bedwang te houden zijn sinds het begin van de uitbraak al vaak veranderd. In maart mochten mensen niet neerzitten op bankjes of te ver weggaan van huis. Vandaag is het vooral de mondmaskerplicht, die de politie moet handhaven.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) maakte tijdens een de speciale gezondheidscommissie in het parlement bekend hoeveel sancties dat al opleverde. De Brusselse politiediensten schreven tussen 23 maart tot 16 augustus exact 12.820 processen-verbaal uit voor schending van de coronamaatregelen. In dezelfde periode deelden ambtenaren 13.355 administratieve sancties uit. Dat alles is goed voor een kleine 26.000 coronaboetes. Voor het niet dragen van het mondmasker kregen 869 mensen al een boete van 250 euro.

Weinig fietsers

Die mondmaskerplicht kreeg heel wat kritiek van commissieleden. Zo was er bij de invoering verwarring over de regels voor fietsers en gebruikers van deelsteps. Eerst moesten zij ook een masker dragen, later kwam er een uitzondering. “De cijfers maken geen onderscheid tussen fietsers en voetgangers”, geeft Vervoort toe. “Maar na de communicatie van de regels hebben de politiezones een periode van relatieve tolerantie in acht genomen. Het is dus weinig waarschijnlijk dat veel fietsers beboet zijn voor het dragen van een mondmasker.”

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene zegt dat negentig procent van de overtreders meerderjarig zijn. “Onze agenten controleren vooral op drukke plaatsen, zoals de voetgangerszone en winkelstraten in Elsene”, zegt woordvoerder Olivier Slosse.