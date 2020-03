Al 670 kandidaat-babysitters voor zorgpersoneel UZ Brussel JCV

19 maart 2020

15u35 0 Brussel De oproep tot babysitters die op de kinderen van het zorgpersoneel van het UZ Brussel kunnen passen, heeft zijn effect niet gemist. Al 671 studenten en jongeren stelden zich kandidaat.

De oproep van het UZ Brussel in Jette kreeg massaal weerklank. “Dit is echt hartverwarmend”, zegt Gina Volkaert van het UZ. “We zijn superblij dat er zo veel studenten en jongeren zich willen inzetten. De oproep is gisteren ook massaal gedeeld. We zijn nu aan het bekijken hoe we de kandidaten aan ons personeel kunnen matchen.”

Het UZ lanceerde de oproep woensdag. Jongeren vanaf 16 jaar of andere vrijwilligers die beschikbaar zijn, konden zich online registeren. Door de onregelmatige uren van het zorgpersoneel is het voor hen soms moeilijk om opvang te vinden. Het ziekenhuis wil ook anticiperen op strengere maatregelen, waarbij ook scholen en crèches volledig de deuren sluiten. Het ziekenhuis zegt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat en dat er nog geen sprake is van een personeelstekort.