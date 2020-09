Al 604 veroordelingen in Brussel voor inbreuken op COVID-maatregelen Wouter Hertogs

16 september 2020

19u12 0 Brussel Afgelopen zomer zijn er binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel 604 personen veroordeeld door de rechtbank voor inbreuken op de COVID-maatregelen.

Sinds juli van dit jaar zijn er al 604 veroordelingen uitgesproken tegen mensen die de coronamaatregelen niet respecteerden. “De inbreuken hadden betrekking op samenscholingen of niet toegelaten verplaatsingen, privé-feestjes (“lock down party’s”) of het niet dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer of publieke plaatsen”, aldus Willemien Baert van het Brusselse parket. De personen die vervolgd werden zijn diegenen die meerdere gelijkaardige inbreuken hebben gepleegd of diegenen die niet ingegaan zijn op het voorstel tot het betalen van een minnelijke schikking. In de nabije toekomst zijn er nog een resem veroordelingen te verwachten. “De komende weken zijn er inderdaad nog zittingen voorzien voor met betrekking tot deze dossiers”, aldus Baert.