Al 4.000 Swapfietsgebruikers in de hoofdstad

14 september 2020

16u40 0 Brussel Swapfiets is bezig aan een stijlopwaartse beweging in het Brusselse fietslandschap. Het aantal ‘Swapfietsers’ ligt in de hoofdstad intussen op 4.000.

Dat getal is verdrievoudigd in vergelijking met begin maart. Corona heeft dus heel wat Brusselaars naar een Swapfiets doen grijpen. Voor een vast bedrag per maand kunnen klanten zo’n fiets gebruiken en Swapfiets garandeert haar klanten dat die fietsen ten allen tijde werken.

“Europese hoofdsteden trekken volop de kaart van de fiets. We zijn supertevreden dat we met Swapfiets ons steentje kunnen bijdragen aan de fietsrevolutie in Brussel,” zegt Thomas Schiltz, district manager Belgium van Swapfiets.

In totaal fietsen vandaag meer dan 12.000 Belgen op een Swapfiets.