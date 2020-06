Al 35.000 Brusselse horcezaken vragen coronasteun SRB

26 juni 2020

14u45 0 Brussel 35.000 Brusselse horecazaken hebben al steun gevraagd bij de overheid. 20.000 ondernemers vroegen een hinderpremie van 4000 euro om de verplichte sluiting te compenseren. De 15.000 overige zaken die open konden blijven, hebben een premie aangevraagd om het inkomstenverlies te compenseren.

De Brusselse regering werkt momenteel aan een relanceplan in de horeca. Daarin zullen meer details staan over financiële steun (zoals een huurtegemoetkoming) en verdere operationele steun. Aan de herverdeling van die publieke ruimte wordt inmiddels hard gewerkt. Brussel Mobiliteit schreef al een projectoproep uit en bekijkt in samenwerking met verschillende organisaties en gemeenten waar zulke herverdeling mogelijk is.