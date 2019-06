Al 30 Brusselse scholen tonen hun Rode Neus voor het goede doel SZM

18 juni 2019

18u24 0 Brussel De vierde editie van Rode Neuzen Dag belooft groter dan ooit tevoren te worden. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius verruimt zich dit jaar, want in tegenstelling tot de voorbije jaren is de focus niet enkel op het mentale welzijn, maar ook op de fysieke en sociale weerbaarheid van jongeren. Voorlopig organiseren al 30 Brusselse scholen acties voor het goede doel.

Uit onderzoek dat iVOX organiseerde in opdracht van Rode Neuzen Dag blijkt dat vooral sociale en fysieke onzekerheden de oorzaak zijn van mentale problemen bij jongeren. Daarom wil Rode Neuzen voor de vierde editie vooral aandacht hechten aan de weerbaarheid van jongeren, zodat ze sterker in hun schoenen staan. Meer dan 1000 scholen in Vlaanderen hebben zich al aangemeld om acties te voeren. Daarbij gaat het ingezamelde geld naar een project dat de school zelf uitkiest.

Maar de dag waar iedereen naar uitkijkt is natuurlijk het slotfeest op vrijdag 29 november. Alle leerlingen kunnen tonen welke acties ze op poten hebben gezet en een volledige dag hun eigen Rode Neuzen-feest organiseren op school. In Brussel zijn er voorlopig al 30 scholen die zich engageren om acties te voeren rond het welzijn en de weerbaarheid van jongeren. Onder andere het GO! lyceum Martha Somers, Vrije Basisschool Sint-Pieterscollege, Maria-Boodschaplyceum, Instituut Anneessens-Funck, Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs, Basisschool De Klimboom en nog veel meer.

Voel je het zelf ook al kriebelen, dan kan je jouw school nog steeds inschrijven op rodeneuzendag.be.