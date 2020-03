Al 104 boetes uitgeschreven voor schending van het samenscholingsverbod Wouter Hertogs

20 maart 2020

16u21 0 Brussel In dagen heeft de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene al 104 boetes uitgeschreven voor mensen die in overtreding waren met het samenscholingsverbod. Dat meldt Bruzz. Ook een aantal winkels die het sluitingsverbod aan hun laars lapten werden bestraft.

Sinds woensdag 12 uur zijn in ons land strenge maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is onder andere verboden om nog in groep samen te komen op publieke plaatsen. Pogingen om dat verbod te omzeilen door in grote getale bij iemand thuis af te spreken worden afgeraden. De voorbije dagen was duidelijk dat heel wat mensen deze maatregelen nog altijd niet opvolgen. Sinds de ingang van de zogenaamde ‘zachte lockdown’ werden in Brussel al 104 boetes uitgeschreven voor mensen die in het openbaar verzamelden. Het gaat daarbij zowel om GAS-boetes als processen-verbaal. “Volwassenen krijgen een boete van 350 euro. Voor jongeren tussen 14 en 18 wordt dat bedrag gehalveerd”, legt woordvoerster van de politie Ilse Van de Keere uit. “Bij een proces-verbaal wordt doorverwezen naar het parket, dat beslist of de zaak wordt behandeld voor een correctionele rechtbank. De overtreding komt dan op je strafblad te staan. Hopelijk kan dat risico de afdwingbaarheid van de maatregel vergroten.”