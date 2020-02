Al 10 miljoen euro verlies voor Brusselse hotels door coronavirus Wouter Hertogs

29 februari 2020

13u53 0 Brussel De Brusselse hotelsector begint sterk te lijden onder de gevolgen van het coronavirus. De Brussels Hotels Association (BHA) berekende dat de hotels door de annuleringen van kamers al 10 miljoen euro misliepen.

In ons land zijn nog geen nieuwe gevallen van besmetting bevestigd, in tegenstelling tot in buurlanden als Nederland en Frankrijk. Toch weegt het coronavirus al op het toerisme in België en met name de hoofdstad.De hotels in Brussel en aan de luchthaven van Zaventem lopen door de annuleringen van kamers al 10 miljoen euro mis, berekende de BHA. De grootste oorzaak zijn de beperkende maatregelen om te reizen die grote bedrijven opleggen. “Dit is slechts het topje van de ijsberg. Wat ons zorgen baart is de toenemende vertraging van de activiteit in de hotelsector”, zegt Rodolphe Van Weyenbergh, algemeen secretaris van BHA, zaterdag.

Steunmaatregelen

De hotelsector onderstreept dat de communicatie met het federaal niveau over de epidemie van het coronavirus efficiënt verloopt, maar ze roept de federale regering ook op om steunmaatregelen te voorzien en de tijdelijke werkloosheid door overmacht voor arbeiders en bedienden te reactiveren. “Onze prioriteit blijft de gezondheid en het welzijn van onze werknemers”, aldus Van Weyenbergh. De BHA vertegenwoordigt 90 procent van de Brusselse hotels, goed voor 15.000 hotelkamers en 12.500 jobs.