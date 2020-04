Akkoord over bezoeken aan rusthuizen in Brussel: wachten op resultaten van de screening JCV

23 april 2020

11u42 0 Brussel Het Brussels Gewest zet de deur op een kier om in de toekomst bezoek toe te staan in de rust- en woonzorgcentra. Voor daar sprake van kan zijn moet eerst de algemene screening van de bewoners afgerond worden en er worden strenge voorwaarden opgelegd. Voorlopig blijft een verbod op bezoek de algemene regel.

De Nationale Veiligheidsraad besloot vorige week om één gezonde bezoeker per bewoner van de woonzorgcentra toe te laten. Dat zorgde voor erg veel commotie en de gewestregeringen gingen al gauw op de rem staan.

Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) laat nu weten dat er een akkoord is met de sector. Een omzendbrief daarover gaat donderdag de deur uit. “Het basisprincipe blijft het verbod op bezoek in deze instellingen”, zo laat Maron weten in een mededeling. “Naast essentieel en vitaal bezoek is voortaan ook begeleid bezoek toegestaan, zij het onder strikte voorwaarden.”

Eerst en vooral moet eerst de screening afgelopen zijn. Het Brussels Gewest is immers bezig met het personeel en de bewoners van de woon- en zorgcentra systematisch te testen. “Voor elke inrichting geldt dat het begeleid bezoek pas zal mogen plaatsvinden wanneer het screeningsproces in de inrichting in kwestie volledig is afgerond”, klinkt het. De volledige resultaten van de screening worden ten vroegste binnen twee weken verwacht. In totaal worden er bij het personeel en de bewoners van de centra 22.000 tests uitgevoerd.

Personeel en materiaal

Daarnaast moeten ook de andere omstandigheden in de centra een bezoek toelaten. Zo moet er voldoende personeel en materiaal zijn om het bezoek veilig te laten verlopen en te begeleiden. Er moet ook aandacht besteedt worden aan de noden van gedesoriënteerde bewoners. Het personeelstekort in sommige rusthuizen is nijpend. Vorige week waren er van de 7.000 personeelsleden in Brussel, een vijfhonderdtal buiten strijd.

Volgens Maron is het akkoord een evenwicht tussen de druk op de instellingen en de nood om opnieuw bezoek toe te staan. “Het isolement kan een even gevaarlijke bedreiging zijn als het virus zelf”, zegt hij. “Daarom was het noodzakelijk om deze afzondering menselijker te maken. De uitdaging was om dit te kunnen doen in overleg met de woon- en zorgcentra en rekening houdend met het tempo, de capaciteiten en de middelen van elk van hen. Het bereikte akkoord maakt het volgens mij mogelijk om dit evenwicht te bereiken. Zoals in alle sectoren zal deze afbouw van de maatregelen geleidelijk verlopen. Dit is een eerste stap.”