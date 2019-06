Akenkaai wordt autovrije fiets- en wandelzone JCV

01 juni 2019

13u28 0 Brussel Gedaan met parkeren op de Akenkaai, achter het museum Kanal - Centre Pompidou. De kaai wordt op termijn omgevormd tot een autovrije fiets- en wandelzone. Dat heeft de Haven van Brussel, die het terrein beheert, beslist.

Vanaf 15 juni mag er niet langer geparkeerd worden op de kaai. Strikt gezien was het nooit echt toegelaten om er te parkeren, maar de voertuigen van buurtbewoners werden er gedoogd. Vanaf 15 juni wordt dat verboden over de hele lengte van de Akenkaai, van het Saincteletteplein tot het Vergotedok.

Dat is maar de eerste stap in de plannen met de kaai. Op termijn moet er een autovrije voetgangerszone komen. Nu is er op de kaai nog eenrichtingsverkeer toegestaan. Hoe dat zal gebeuren en welk vorm de nieuwe kaai zal krijgen, is nog niet duidelijk. “Daarover moet nog een studie worden uitgevoerd”, zegt Sylvain Godfroid, woordvoerder van de haven aan La Capitale. “We gaan daarover ook rond de tafel zitten met het museum.”

Normaal gezien wordt op de Akenkaai elk jaar Brussel Bad georganiseerd. Dit jaar gaat het evenement echter niet door. Renovatiewerken aan de kaai en aan Kanal zijn daar de oorzaak van. In de plaats organiseert de Stad Brussel Hello Summer. Van 25 juli tot 25 augustus wordt dit pop-upfestival op vier verschillende plaatsen een weekend lang opgetrokken. Van 25 juli tot zondag 4 augustus in de administratieve wijk rond de Congreskolom, van 8 augustus tot 11 augustus op het Ambiorix-square (Europese wijk), van 15 augustus tot 18 augustus op het Peter Benoitplein (Neder-Over-Heembeek), van 22 augustus tot 25 augustus op de Leopoldsquare (Laken). Er zullen activiteiten op het programma staan rond sport, muziek, dans, interactieve workshops en gezinsanimatie.

De wijk rond de Akenkaai heeft de afgelopen jaren een volledige metamorfose ondergaan. De oude industrie en pakhuizen maken er stelselmatig plaats voor nieuwe appartementsgebouwen. Blikvanger daarbij was Up-Site, de hoogste woontoren van Brussel. Met de opening van het museum Kanal - Centre Pompidou werd vorig jaar de kers op de taart gezet.