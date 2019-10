Airbnb vindt nieuwe Brusselse aanpak overdreven SZM

16 oktober 2019

12u13 0 Brussel Airbnb reageerde dinsdag ontevreden over de beslissing van de Brusselse regering om strengere regels in te voeren. De stad Brussel wil een speciale cel inzetten om te voorkomen dat professionelen hun volledige appartement(en) verhuren via Airbnb zonder dat ze er zelf in wonen. “Dat is een zware en buiten proportionele aanpak”, vindt Airbnb.

Burgemeester Philippe Close en schepen Ans Persoons, bevoegd voor Stedenbouw, willen vermeiden dat Brussel een stad als Amsterdam of Parijs wordt. “In Brussel gaat het vaak over professionelen die hele huizen en appartementsblokken opkopen om ze vervolgens via Airbnb te verhuren. Dit zorgt ervoor dat er in bepaalde wijken steeds minder huurappartementen beschikbaar zijn. Niet alleen stijgen daardoor de huurprijzen, ook het evenwicht tussen bewoners en toeristen gaat verloren.”

Met een speciale Airbnb-cel wil de hoofdstad vermijden dat er in bepaalde wijken een wildgroei is aan Airbnb’s. Tegen het einde van dit legislatuur is het doel daarom ook om duizend langetermijnhuurwoningen weer op de markt te brengen. Dat vindt het Amerikaanse bedrijf een overdreven beslissing.

Omslachtig

Volgens Airbnb is de huidige wetgeving al zo omslachtig. In Brussel moeten Airbnb-hosts aan meerdere vereisten voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld een kast bieden met minimaal twee hangers per persoon, een kamerverlichting ingesteld op 100 lux, een kop of een glas per persoon en een handdoek voor de gasten. Ze moeten ook de stedenbouwkundige documenten voorleggen. Slechts 1 op 6 zou het volledige proces kunnen voltooien en indien de voorwaarden niet worden nageleefd, lopen de boetes van 250 tot 25.000 euro.

Het Amerikaanse bedrijf schat ook dat Airbnb alleen al in 2018, 470 miljoen euro heeft opgehaald in de Belgische economie. Ze reiken de hand toe aan de Brusselse regering om de strenge regels te bespreken.