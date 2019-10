Ahmed Laaouej is nieuwe voorzitter van Brusselse PS JCV

19 oktober 2019

21u42

Bron: Belga 0 Brussel Kamerfractieleider en burgemeester van Koekelberg Ahmed Laaouej is zaterdag verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Brusselse PS-federatie. Hij kreeg 52,5 procent van de stemmen. Hij haalde het van Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane.

Laaouej volgt als voorzitter Laurette Onkelinx op. In een eerste reactie zei Laaouej dat zijn verkiezing een signaal voor verandering in de Brusselse PS was. “De militanten en de plaatselijke afdelingen willen dichter bij de voorzitter staan”, zei. Hij beloofde ook een nieuwe start voor de Brusselse PS. Laaouej feliciteerde ook zijn tegenstander Madrane voor de campagne.

Laaouej stelde zich kandidaat met de Brusselse parlementsleden Isabelle Emmery en Martin Casier als kandidaat-ondervoorzitters. Hij kreeg daarbij de steun van onder meer Brussels burgemeester Philippe Close.