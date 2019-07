Agoria: “In 2022 zal het 4G-netwerk verzadigd zijn” SZM

29 juli 2019

12u25 1 Brussel Het 4G-netwerk zal in 2022 verzadigd zijn in Brussel. Dat voorspelt Agoria maandag in Le Soir. De technologiefederatie pleit opnieuw voor een versoepeling van de stralingsnormen in de hoofdstad.

Wie vandaag op het mobiele internet surft via een smartphone bijvoorbeeld, doet dat meestal op het 4G-netwerk. Het 5G-netwerk is de opvolger van 4G en zou 100 keer sneller zijn. In Brussel is er echter een stralingsnorm die niet overschreden mag worden. Als die stralingsnorm niet verandert, zal het mobiele 4G-netwerk volgens technologiebedrijf Agoria in de komende drie jaar tijdens de drukste uren van de dag verzadigd raken. Agoria voorspelt al voor begin 2020 problemen rond het Justitiepaleis, in de zakenwijk Kunst/Wet en de Europese wijk. Tegen 2022 zou in nagenoeg het hele Brusselse gewest het netwerk dichtslibben.

Toekomst is digitaal

“De nieuwe Brusselse regering wil dat Brussel in 2030 de culturele hoofdstad van Europa is. Een gezonde ambitie”, zegt René Konings, Chief Brussels Region van Agoria. “Maar vergeet niet dat je geen culturele hoofdstad van Europa kan zijn, zonder ook op digitaal vlak de hoofdstad te zijn. Bovendien kan dat al tegen 2025.” Zo pleit Agoria naar de nood aan supersnel mobiel internet, het 5G-netwerk, in Brussel.

In het regeerakkoord herbevestigt de Brusselse regering te willen meewerken aan de ontplooiing van 5G en de uitvoering van het protocolakkoord tussen de vorige regering en de telecomoperatoren om de start van 5G mogelijk te maken. Dit akkoord omvat een versoepeling van de stralingsnorm. Nu is de stralingsnorm in Brussel 14,5 V/m . “Dat is onvoldoende om de start van het 5G-netwerk mogelijk te maken”, zegt Konings. “Idealiter zou de internationale emissienorm van 41,2 V/m, aanbevolen door de EU, aangenomen moeten worden.”

Meer jobs

Niet enkel zal het 5G-netwerk ervoor zorgen dat we veel sneller filmpjes op onze smartphones zouden kunnen zien, maar het zal vooral ook veel jobs creëren, volgens Konings. “Artificiële Intelligentie, een vlottere mobiliteit, elektrisch rijden, autonome voertuigen, eHealth, energiezuinigheid, slimme meters, het opvangen van de vergrijzing... Er komen heel wat nieuwe technologieën en uitdagingen op ons af”, zegt Konings. “Deze technologieën gaan zorgen voor nieuwe producten en diensten en dus ook voor nieuwe jobs.” Bovendien biedt het 5G-netwerk een oplossing aan die vele maatschappelijke uitdagingen.

Waarom zou de Brusselse regering de normen dan niet sneller aanpassen? Het 5G-netwerk heeft namelijk ook tegenstanders. Vooral vorig Brussels milieuminister Céline Fremault (cdH) is tegen de uitrol van het 5G-netwerk. De stralingsnormen die de burger beschermen, moeten volgens haar gerespecteerd worden. Daartegenover wordt er ook gesteld dat er geen studie daarop toewijst dat het 5G-netwerk schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid.