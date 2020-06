Agenten spuiten traangas vanuit voorbijrijdende combi na BLM-betoging: “We stonden nochtans enkel toe te kijken” JCV

09 juni 2020

19u44 10 Brussel Op sociale media is een nieuw filmpje opgedoken van agenten die schijnbaar zonder aanleiding pepperspray naar omstaanders spuiten vanuit een voorbijrijdende combi. Dat gebeurde zondag in de nasleep van de Black Lives Matter-betoging. “Wij stonden gewoon toe te kijken, er was nergens onrust in onze directe buurt en dan gebeurt dit”, zegt slachtoffer Elien Vrijsen (25) uit Schaarbeek. Zij heeft klacht ingediend bij het comité P.



In het filmpje is te zien hoe de protesten in de nasleep van de Black Lives Matter-betoging van zondag verliepen. Het is gemaakt van bovenop de tunnel van de Kleine Ring op het Troonplein, waar een ruiterstandbeeld van Leopold II staat. Plots rijdt een politievoertuig voorbij van waaruit een agent vanop de passagiersstoel pepperspray naar de omstaanders sproeit.

Volkomen onterecht, vindt Vrijsen. “Er werd geprotesteerd aan het standbeeld van Leopold II op het Troonplein, maar daar stonden wij een eindje vandaan”, zegt ze. “Er was onrust bij het standbeeld, maar daar waar ik stond, heb ik geen geweld gezien. Mensen stonden er gewoon als toeschouwers te kijken naar wat bij het standbeeld gebeurde. Daarom was het zo schokkend dat die agent pepperspray in onze richting spoot. De vrouw die naast mij stond was misschien zelfs een toevallige voorbijgangster die gewoon ergens anders heen moest.”

Vrijsen heeft klacht ingediend bij het Comité P voor het incident. “Wij stonden op minstens honderd meter van het protest en er was ook niemand in onze buurt die zich agressief gedroeg”, zegt ze. “Ik had zelf de dag erna nog last van die pepperspray, zonder dat wij iets gedaan hebben. Een aantal mensen zijn erin geslaagd om uit mijn filmpje de nummerplaat van de combi te halen. Dat kan misschien al helpen met de klacht.”

In een eerste reactie zegt de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene dat ze beter zicht wil hebben op de context van de beelden alvorens zich uit te spreken.