Agenten in beroep vrijgesproken voor hardhandige arrestatie WHW

17 januari 2020

17u40 1 Brussel Drie agenten van de politiezone Montgomery (Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe) zijn door het hof van beroep vrijgesproken voor vermeend politiegeweld. De zaak kreeg in 2012 veel aandacht nadat een interventie met een dronken man werd gefilmd en op YouTube werd geplaatst. In eerste aanleg kreeg het trio nog drie maanden cel met uitstel.

Op de beelden die op het internet werden verspreid, was te zien hoe een geboeide man in 2012 na een schermutseling klappen kreeg van enkele politiemensen. Het filmpje veroorzaakte heel wat ophef en de drie betrokken politiemensen werden in eerste aanleg veroordeeld tot 3 maanden cel. Ze gingen in beroep en werden uiteindelijk vrijgesproken. “Niets toont aan dat hier sprake was van ongeoorloofd geweld”, luidde het in het arrest.

Geen duidelijke richtlijnen

Het hof meende dat de beelden op YouTube geen bewijs inhielden. Ze werden gemaakt met professioneel materiaal door een man die lid was van een vereniging die er om gekend staat anti-autoritair en anti-politie te zijn. Daarnaast vond het hof van beroep dat de drie politiemensen geen fout hadden gemaakt door geweld te gebruiken. Het gedrag van het slachtoffer was hier niet vreemd aan. Zo weigerde hij om plaats te nemen in het politievoertuig. “Het ging om een man van zowat 100 kg en het betrof geen combi, maar een kleiner politievoertuig. De verdachte wilde daarbij een vrouwelijke agent een kopstoot geven, en toen hebben haar collega’s geweld gebruikt om de man te doen plooien, zodat hij in de wagen kon worden geplaatst. Er bestaan geen duidelijke richtlijnen over hoe politiemensen iemand die zich verzet in zo’n klein voertuig moeten zetten en het hof heeft onze redenering daarin gevolgd”, aldus hun advocaat Sven Mary aan Bruzz.