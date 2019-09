Agent wordt omgekocht om schijnhuwelijken te verdoezelen: 12 maanden met uitstel WHW

30 september 2019

15u42 0 Brussel Een 55-jarige agent van de zone Brussel-West is veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel. De man wordt ervan beschuldigd zich te hebben laten omkopen om schijnhuwelijken door de vingers te zien. De zaak kwam aan het licht nadat de wijkagent door een verborgen camera werd gefilmd.

De rechtbank verklaarde de politieman vandaag schuldig aan alle tenlasteleggingen, maar zag voldoende verzachtende omstandigheden om hem te veroordelen tot een straf met uitstel. Hij kreeg wel nog een effectieve boete opgelegd van 600 euro. De bal ging vier jaar geleden aan het rollen toen de Franstalige commerciële omroep RTL beelden liet zien waarop een wijkagent van de politiezone Brussel onderhandelde met een koppel om een schijnhuwelijk door de vingers te zien. De man zou geld hebben gevraagd om diensten te leveren om het schijnhuwelijk geloofwaardiger te maken.

Passieve corruptie

Het parket van Brussel opende op basis van de televisiereportage een onderzoek tegen de wijkagent. De man werd hierna vervolgd voor onder andere passieve corruptie. De verdediging ging resoluut voor de vrijspraak en hekelde de rol van de beelden Eerder trachtte de verdediging al om de video te weren uit het dossier omdat die niet rechtsgeldig zou zijn, maar daar ging de rechtbank niet op in. De man is momenteel aan het werk op een administratieve dienst bij de politie Brussel West. “We zullen een afschrift krijgen van het vonnis en dan bekijken we welke maatregelen we eventueel zullen nemen”, zegt korpschef ad interim Johan Berckmans. “De man kan nog altijd in beroep gaan.”