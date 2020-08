Agent stalkt ex maandenlang: 20 maanden met uitstel Wouter Hertogs

05 augustus 2020

16u45 0 Brussel Een politieman is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden met uitstel omdat hij zijn ex-vriendin maandenlang had gestalkt. In die periode had hij verschillende malen de banden van haar wagen stukgestoken en haar wagen beklad en bekrast. De politieman had alle betichtingen ontkend maar volgens de rechtbank was er geen twijfel over zijn schuld.

De politieman en de vrouw, beiden van middelbare leeftijd, hadden een tijdlang een relatie gehad maar waren in onmin uit elkaar gegaan. Vooral de politieman kon die relatiebreuk moeilijk verteren mede omdat hij meende dat zijn ex-vriendin hem nog zowat 1.500 euro schuldig was.

In de maanden na de breuk gebeurden enkele merkwaardige zaken. Zo werd er meerdere malen ingebroken in de garage van het Brusselse flatgebouw waar ze woonde, waarna de banden van de wagen kapotgestoken werden. Op het voertuig werden in gebrekkig Frans ook doodsbedreigingen aangebracht en seksueel getinte beledigingen. “Het werk van mijn ex”, meende de vrouw, maar die ex ontkende elke betrokkenheid. Volgens de rechtbank was de man echter wel degelijk verantwoordelijk voor de feiten.

Rancuneus

“Het is duidelijk dat de man uitermate rancuneus was tegenover zijn ex-partner”, klonk het in het vonnis, “telefonie-onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat hij zeker niet kon uitgesloten worden als verdachte.” Daarnaast was de dader van het vandalisme regelmatig te zien op beelden van bewakingscamera’s en hoewel het onmogelijk was de verdachte daarop formeel te identificeren, was volgens de speurders wel duidelijk dat het steeds om dezelfde dader ging. De beledigingen op de wagen waren vaak ook van die aard dat ze wel door een bekende moesten aangebracht zijn.