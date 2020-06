Agent speelde informatie door aan terroristen: 50 maanden cel met uitstel Wouter Hertogs

19 juni 2020

14u42 0 Brussel Het hof van beroep van Brussel heeft voormalig agent Mohammed S. veroordeeld tot 50 maanden cel met uitstel wegens het doorgeven van informatie aan terroristen. Onder meer de terroristen verantwoordelijk voor de aanslagen in Brussel en Parijs kregen informatie doorgespeeld van de agent uit Schaarbeek.

Mohammed S. werkte als dispatcher bij de politiezone Brussel-Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node). Zo wist hij onder meer waar en wanneer invallen zouden plaatsvinden.

S. zou tussen 10 september 2015, net voor de aanslagen in Parijs, en 20 maart 2016, net voor de aanslagen in Brussel, 203 keer contact gehad hebben met Yassine Atar, de broer van Oussama Atar die gezien wordt als het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem. De broers Atar zijn ook neven van de broers El Bakraoui, die zich opbliezen in Maalbeek en Zaventem. Daarnaast speelde hij ook andere informatie over lopende onderzoeken naar de terreurcel door.