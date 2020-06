Agent raakt verbrand bij evacueren van bewoners brandend gebouw JCV

08 juni 2020

09u09 0 Brussel Een agent is zondag licht verbrand toen hij hielp om bewoners te evacueren uit een brandend gebouw op de Emile Maxlaan in Schaarbeek. Een collega werd bevangen door de rook.

De brand werd om 15.35 uur opgemerkt door een patrouille van de zone Noord. De twee agenten begonnen onmiddellijk met de evacuatie van het gebouw. Daarbij raakte een van hen verbrand aan de arm en de andere werd bevangen door de rook. Beide agenten moesten even naar het ziekenhuis, maar mochten dat dezelfde dag alweer verlaten. “Dankzij hun optreden bleven de andere bewoners ongedeerd”, zo laat de Brusselse brandweer weten.

Het vuur woedde in een garage die dienst deed als opslag voor houten paletten. Die garage ging volledig in vlammen op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.