Agent parkeert combi op gehandicaptenplaats: “Geen sirenes, geen zwaailichten. Dan moeten ook zij zich aan de wet houden” SHVM

24 september 2019

16u56 6 Etterbeek Een politiewagen van de zone Montgomery is maandagochtend omstreeks 10 uur op een parkeerplaats voor gehandicapten gespot aan het kruispunt van De Jacht in Etterbeek. Volgens de wet is dat verboden, behalve voor noodgevallen.

De politiezone bevestigt dat de wagen wel degelijk van haar is. Burgemeester van Etterbeek Vincent De Wolf (MR) liet via Twitter weten dat hij een onderzoek heeft geopend naar de exacte omstandigheden.

Gevolgen

Volgens advocaat Laurens Guinee, gespecialiseerd in verkeers- en strafrecht, kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen een prioritair voertuig en een voertuig van een burger. “Ook zij moeten zich aan het verkeersreglement houden en de wegcode respecteren, behalve als de sirenes en zwaailichten worden gebruikt. Maar dat is in hier niet het geval. Indien deze zaak voor de rechtbank komt, kan de boete oplopen tot 2.000 euro en een intrekking van het rijbewijs van minstens 8 dagen tot 5 jaar.”