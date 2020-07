Agent overvallen in Brusselse metro nadat hij jongeren duidelijk gemaakt had dat ze mondmasker moesten dragen SVM

20 juli 2020

21u06

Bron: Belga 3 Brussel Een agent van de federale politie is afgelopen vrijdag het slachtoffer geworden van een diefstal met geweld in de Brusselse metro. Kort voordien had de man een groep jongeren terechtgewezen omdat ze geen mondmasker droegen. Het lijkt erop dat de man werd aangevallen door diezelfde groep jongeren met wie hij even voordien in aanvaring was gekomen. Dat meldt ‘Het Nieuwsblad’ en het Brusselse parket bevestigt het nieuws. Twee verdachten werden opgepakt, maar werden na verhoor vrijgelaten door de onderzoeksrechter.

De feiten deden zich vrijdagavond voor in metrostation Hermann-Debroux, in de Brusselse gemeente Oudergem. De 65-jarige politieman was op dat moment niet meer in dienst en in burger op weg naar huis. Toen hij een groepje jongeren zag die -ondanks de verplichting- geen mondmasker droegen in de metro sprak hij hen daarop aan. Zij negeerden die opmerking echter compleet.

Even later werd de agent bij het uitstappen overvallen door een bende jongeren, vermoedelijk dezelfde groep met wie hij even voordien in aanvaring was gekomen. Die vielen hem aan en bestalen hem, vervolgens gingen ze op de loop.

"Meerdere verdachten konden geïdentificeerd worden en twee van hen werden diezelfde avond nog gearresteerd", zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. "Het gaat om K.B. en A.I., beiden 20 jaar oud. Ze werden ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter en na verhoor opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden.”