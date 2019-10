Agent op Uber Eats-fiets zorgt voor hilariteit op het internet SHVM

11 oktober 2019

15u52 0 Brussel Op sociale media verscheen enkele dagen geleden een filmpje waarop een agent op een Uber Eats-fiets rijdt in de Dansaertstraat in Brussel. “Het einde van de maand?” of “Dit bedoelt men met het gebrek aan financiering bij de politie”, zijn enkele van de vele reacties.

“Waarschijnlijk brengt de politieagent een in beslag genomen fiets terug naar het commissariaat”, schreef iemand anders bij het filmpje, afkomstig van de Facebookpagina ‘Alertes contrôles de police’. En die reactie kwam het dichtst in de buurt van de realiteit. Het filmpje zou gemaakt zijn na een politie-interventie. Volgens politiewoordvoerster Ilse Van De Keere werd de agent op de fiets voorgegaan door een politievoertuig. “Aangezien de verplaatsing niet ver was van het commissariaat, werd geopteerd om de verplaatsing op die manier te doen in plaats van te wachten op een groter voertuig waar de fiets kon in worden vervoerd.”