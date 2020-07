Agent herkent serie-inbreker op straat Wouter Hertogs

13 juli 2020

19u31 0 Brussel De politie heeft vorige week donderdag een 37-jarige man opgepakt nadat hij op de openbare weg werd herkend door een inspecteur van de zone Brussel-Stad. Hij is verantwoordelijk voor een reeks inbraken en diefstallen in het Brusselse.

De man is geen onbekende voor het gerecht. Tussen eind juni en zijn arrestatie had de man 11 feiten gepleegd, terwijl hij bij politie en gerecht al bekend stond voor 39 andere misdrijven. Door getuigenissen werd hij ook verdacht in meerdere recente inbraken. De agent herkende hem op straat waarna hij kon ingerekend worden.

Bij zijn arrestatie bleek R.A. in het bezit van 400 euro cash en een uurwerk ter waarde van 11.000 euro, allebei gestolen uit een winkelpand op de Louizalaan op 6 juli. Diezelfde nacht had de man ook nog ingebroken in een restaurant, waar hij de inhoud van de kassa had buitgemaakt.

Bij een huiszoeking in zijn woning in Sint-Joost-ten-Node vond de politie ongeveer 5.300 euro die allemaal afkomstig was van diefstallen. R.A. bekende uiteindelijk niet alleen de acht inbraken waarvoor hij al gezocht werd, maar ook nog drie andere diefstallen, waarvan de oudste dateerde van eind juni. Bovendien bleek hij ook in het bezit van een stroomstoottoestel en een kleine hoeveelheid cannabis.