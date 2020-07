Agent die celstraf met uitstel kreeg voor mishandeling Soedanees in hoger beroep Stephanie Romans

29 juli 2020

14u28 0 Brussel De agent die De agent die een jaar cel met uitstel kreeg voor de mishandeling van een Soedanese man in het Maximiliaanpark, gaat in hoger beroep. Dat bevestigt de advocaat van het slachtoffer. De Soedanees was op weg naar de nachtopvang voor daklozen toen hij werd opgepakt en klappen kreeg.

Het is al donker als een Soedanese man zonder papieren, die onderweg is naar een nachtopvang voor daklozen in de buurt, plots een politiepatrouille aan volle snelheid ziet naderen. De man vlucht, maar wordt ingesloten door de politie. Een tiental agenten pakt de man op en gooit hem vervolgens in de combi.

Een eind verderop, in de Fabrieksstraat, staat de Soedanees weer op straat. Politieman T.B. stapt uit en pakt de man hard aan. Hij geeft hem klappen en spuit pepperspray in zijn gezicht. Daarna vernielt hij de gsm van het slachtoffer.

Niet proportioneel

Mehdi Kassou, de woordvoerder van het Burgerplatform voor steun aan de Vluchtelingen, zag een deel van de feiten gebeuren. Hij bracht de zaak naar buiten en diende klacht in. De politie opende meteen een intern onderzoek.

Het parket vroeg in de rechtbank een jaar cel. Het geweld van de politieman was niet proportioneel en “volkomen onaanvaardbaar”. De inspecteur was intern al meermaals aangesproken op het gebruik van buitensporig geweld. Bovendien probeerde hij de aanval op de Soedanees toe te dekken.

Opschorting van straf

Advocaat Sven Mary vroeg namens de inspecteur een opschorting van straf toe te kennen. “Hij bekent dat hij pepperspray heeft gebruikt en dat dat fout was”, pleitte hij. “Hij heeft spijt van het gebruik van de pepperspray. Hij is geen robot en verloor even de controle. U mag ook niet vergeten dat de werkomstandigheden tijdens de pandemie zeer moeilijk waren. Dat is geen excuus voor wat hij gedaan heeft, hij beseft dat en moet daarvoor gestraft worden, maar ik vraag de rechtbank om rekening te houden met zijn toekomst.”

De politieman kreeg een jaar cel met uitstel. Tegen die straf gaat hij nu in hoger beroep. “Ik ben daar onlangs van op de hoogte gebracht”, zegt advocaat van het slachtoffer Alexis Deswaef. Wanneer het hof van beroep de zaak opnieuw behandelt, is nog niet bekend.