Agent die arrestant tegen hoofd schopt, mag dan toch vier maanden niet werken WHW

15 juli 2019

17u00 0 Brussel De schorsing van de agent die eind mei een arrestant hardhandig aanpakte in Molenbeek is door het politiecollege bevestigd. De Raad van State draaide vorige week nog de beslissing om hem vier maanden te schorsen en een deel van zijn loon in te trekken terug.

Eind mei ontstond er een storm van verontwaardiging rond een gewelddadige arrestatie door een 33-jarige agent van de zone Brussel-West. Op de verspreide beelden is te zien hoe een eerste agent op 21 mei een man overmeesterde. Hij duwde de man vervolgens op de grond in de Pastorijstraat in Sint-Jans-Molenbeek, terwijl andere agenten komen aangereden in een terreinwagen. De agent die achter het stuur van die terreinwagen zit, stapt uit en trapt de overmeesterde man tweemaal tegen het hoofd. Hoewel de eerste politieman “kalm, kalm!” roept, dient de tweede agent de overmeesterde man nog twee vuistslagen toe, ook op het hoofd. Vervolgens doen de agenten de schoenen van de arrestant uit en gooien ze die op straat. De arrestatie werd gefilmd en massaal gedeeld via sociale media.

Schorsing teruggedraaid...en opnieuw bevestigd

Het parket opende een onderzoek en de agent werd gearresteerd. Hij werd ook met onmiddellijke ingang geschorst voor vier maanden en moest 20 procent van zijn wedde inleveren. Hierop trok hij naar de Raad van State. Die besliste vorige week om de voorlopige schorsing en de inhouding van een deel van zijn loon terug te draaien in afwachting van de definitieve behandeling van zijn tuchtsanctie. Vandaag besliste het politiecollege om zijn schorsing te bevestigen. “Het politiecollege van de politiezone Brussel-West heeft de voorlopige schorsing voor 4 maanden gepaard gaande met 15 procent inhouding van wedde als ordemaatregel jegens betrokkene bevestigd. Er wordt ook een tuchtprocedure opgestart”, communiceerde de politie Brussel-West vandaag. De man zal in afwachting van een definitieve sanctie dus niet mogen blijven werken. Op strafrechtelijk vlak zal zijn dossier nog dit najaar behandeld worden in de Brusselse correctionele rechtbank.