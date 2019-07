Agent die arrestant meermaals schopte niet meer geschorst Raad van State draait tuchtsanctie terug WHW

11 juli 2019

13u29 0 Brussel De agent die eind mei een arrestant hardhandig aanpakte in Molenbeek is voorlopig niet meer geschorst. De Raad van State draaide de beslissing om hem vier maanden te schorsen en een deel van zijn loon in te trekken terug.

Eind mei ontstond er een storm van verontwaardiging rond een gewelddadige arrestatie door een 33-jarige agent van de zone Brussel-West. Op de beelden die verspreid werden, is te zien hoe een eerste agent op 21 mei een man overmeesterd heeft. Hij heeft de man op de grond geduwd in de Pastorijstraat in Sint-Jans-Molenbeek, terwijl andere agenten komen aangereden in een terreinwagen. De agent die achter het stuur van die terreinwagen zit, stapt uit en trapt de overmeesterde man tweemaal tegen het hoofd. Hoewel de eerste politieman “kalm, kalm!” roept, dient de tweede agent de overmeesterde man nog twee vuistslagen toe, ook op het hoofd. Vervolgens doen de agenten de schoenen van de arrestant uit en gooien ze die op straat. De arrestatie werd gefilmd en massaal gedeeld via sociale media.

Schorsing teruggedraaid

Het parket opende een onderzoek en de agent werd gearresteerd. Hij werd ook met onmiddellijke ingang geschorst voor vier maanden en moest 20 % van zijn wedde inleveren. De agent stapte daarop naar de Raad van State om een schorsing van de zaak te vragen, op basis van ‘uiterst dringende noodzakelijkheid’. Dat is een versnelde procedure om een maatregel te schorsen, die iemand kan inroepen als hij vindt dat een normaal kortgeding nog te lang zou duren. De agent vond de schorsing van vier maanden te streng, omdat hij zei dat zijn imago grondig geschaad werd door de mediastorm die volgde op het filmpje. Onder andere Molenbeeks burgemeester Cathérine Moureaux (PS) had de beelden gedeeld op Twitter.

Strafrechtelijk onderzoek

De Raad van State gaf de agent gelijk, wat betekent dat zijn schorsing meteen is stopgezet. “De betrokkene was wel verhoord door het politiecollege, maar zij hadden hem niet ingelicht over hoe streng de sanctie was”, zegt woordvoerder Erik Brewaeys van de Raad van State. “Hij had dus niet de kans om zich te verdedigen. Aangezien hij wel grote imagoschade leed en een aanzienlijk verlies van wedde, waren de vier maanden schorsing te lang.”Ondertussen is de man tot 15 juli op verlof. Op die dag zal zijn zaak op tuchtrechtelijk vlak behandeld worden. Op strafrechtelijk vlak zal zijn dossier nog dit najaar behandeld worden voor de Brusselse correctionele rechtbank.

Context

Zijn advocaat Sven Mary reageerde eerder al in onze krant. “Mijn cliënt heeft de beelden bekeken en weet dat hij zwaar over de schreef is gegaan. Hij heeft enorm veel spijt van wat er gebeurd is. Voor dat filmpje was er natuurlijk ook al iets gebeurd. Als je enkel dat filmpje bekijkt, lijkt het hier om zinloos politiegeweld te gaan maar dat is zeer kort door de bocht. Mijn cliënt had een schot gehoord en hij dacht dat er op zijn collega geschoten was. Agenten zijn mensen, geen robotten. In sommige gevallen leidt stress, of beter: het niet beheren ervan, tot zulke voorvallen”, aldus de bekende strafpleiter. De betrokken agent is al 12 jaar in dienst bij de zone West. “In al die tijd - in toch niet de gemakkelijkste zone - is er nooit een rapport omtrent fysiek of verbaal geweld opgesteld over hem”, voegt Mary eraan toe.