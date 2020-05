Agent aan commissariaat aangevallen na coronaboete JCV

27 mei 2020

12u11 0 Brussel Twee jongeren uit Vorst die van een politieman van de politiezone Brussel-Zuid een coronaboete hadden gekregen, hebben die agent nadien opgewacht aan het commissariaat en aangevallen. Beiden werden opgepakt maar nadien vrijgelaten.

Volgens Het Nieuwsblad vonden de feiten maandag plaats. De twee jongeren, 20 en 21 jaar oud, hadden een boete gekregen omdat de politie hen onderschept had tijdens een niet-essentiële verplaatsing. Het duo was het daar niet mee eens en ging de betrokken politieman opwachten aan het commissariaat. Toen de man daar opdaagde, spraken ze hem aan, waarna het tot een ruzie kwam. Daarbij werd de agent op de grond geduwd en één van de jonge kerels trok de agent verder aan zijn oren over de grond. Collega’s van de agent kwamen tussenbeide en konden de twee mannen inrekenen. Beiden werden kort nadien echter alweer vrijgelaten.

“Een proces-verbaal werd opgesteld en het onderzoek is lopende”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “De twee personen hebben mogen beschikken omdat zij op een later tijdstip zullen uitgenodigd worden voor verhoor.”