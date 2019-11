Afvalophaling nog steeds verstoord door staking in Anderlecht MKV

30 november 2019

De vuilniszakken zijn nog niet uit het straatbeeld verdwenen. Vrijdag was het probleem nog niet van de baan en dus bleef het afval ook in het weekend op stoep liggen. De laatste tijd halen de diensten slechts één keer per week afval op.Volgens een bewoonster komt dat door aanhoudende stakingsacties en was de laatste ophaling zelfs in de week van 18 november.