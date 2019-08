After Festival Recup verdeelt verlaten festivalspullen onder daklozen SZM

05 augustus 2019

11u22 0 Brussel Op de laatste dag van de festivals begint voor de vrijwilligers van After Festival Recup pas het echte werk. De organisatie verzamelt kampeerspullen die achtergelaten worden, om ze daarna te verdelen onder daklozen of andere organisaties die zich inzetten voor minderbedeelden. Dit jaar konden ze na de festivals Dour en Tomorrowland tonnen bruikbare spullen recupereren.

Het concept is gestart in 2017 door Renaud Jean-Louis. Hij kreeg toen van Rock Werchter de toestemming om er de achtergelaten spullen op de camping te komen ophalen met zijn camionette. Twee jaar later telt After Festival Recup zo’n 20 vrijwilligers. Zij verzamelen de achtergelaten kampeerspullen, maken ze schoon en herstellen ze om die daarna aan daklozen te geven.

Op Dour zijn dit jaar 200 slaapzakken, 100 matrassen en 50 tenten verzameld. Op Tomorrowland heeft After Festival Recup, samen met koepelorganisatie Camp2Camp, meer dan 50 ton spullen opgehaald. In totaal hebben 200 vrijwilligers na het eerste weekend van Tomorrowland 5.000 slaapzakken verzameld. De camping van het tweede weekend van Tomorrowland is nog niet helemaal opgeruimd, maar de organisatie verwacht een gelijkaardig aantal.

Nadat de matrassen, slaapzakken en tenten gevonden worden, krijgen ze een poetsbeurt en worden ze uitgedeeld bij daklozen, vluchtelingen of organisaties. Bij Doucheflux aan het Zuidstation, dat hygiënevoorzieningen voor daklozen uitdeelt, geven ze bijvoorbeeld toiletgerief. De tenten gaan naar La Maison d’Immigrants in Calais, omdat die in Brussel niet verdeeld mogen worden. Slaapzakken en matrassen verdelen ze onder andere in het Maximiliaanpark in Brussel.

After Festival Recup staat er wel op dat dit geen excuus mag zijn voor festivalgangers om hun spullen bewust achter te laten.