Afrikaanse savannekat valt twee brandweermannen aan tijdens huiszoeking SHVM

10 maart 2020

10u14 0 Brussel Bij een huiszoeking in Schaarbeek heeft de politie vorige week een Afrikaanse savannekat ontdekt. De brandweer werd opgeroepen om het dier mee te nemen. Twee brandweermannen raakten daarbij gewond. Het dier verblijft momenteel in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.

Het was de politiezone Brussel-Noord die de serval aantrof in een appartement tijdens een huiszoeking. In eerste instantie voerde de politie een huiszoeking voor een losstaand onderzoek. Onmiddellijk werd de Brusselse brandweer opgeroepen om het dier mee te nemen, maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Volgens Walter Derieuw van de brandweer raakte een brandweerman lichtgewond aan zijn hand in een poging de serval te vangen. Ook een collega van de brandweerman raakte gewond. Een schepnet van de brandweer werd daarnaast eveneens vernield door de Arikaanse savannekat, samen met handschoenen van de brandweerlieden. Uiteindelijk kreeg de brandweer de serval dan toch in een bench.

Malafide websites

Momenteel verblijft de kat in afzondering in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Volgens het centrum verblijven er momenteel nog zes van zijn soort, ook al is het houden van dit dier illegaal in ons land. “Al deze dieren werden in België in beslag genomen”, aldus het Natuurhulpcentrum. “Het is tegenwoordig een hype om deze Afrikaanse kattensoort als huisdier te houden. Servals staan niet op de Zoogdierenpositieflijst, maar op malafide websites in het buitenland worden deze katten toch te koop aangeboden.”

“Idioot”

Een serval wordt ongeveer 70 tot 100 cm lang en weegt al snel tussen de 10 en de 15 kilo. “Met hun prachtige pels zien ze eruit als kleine luipaarden, en ze kunnen net zo agressief uit de hoek komen. Niet verwonderlijk dus dat bij het hanteren van de kat twee brandweermannen gewond raakten. Onze slogan ‘enkel een idioot neemt een exoot als huisgenoot’ is hier duidelijk op zijn plaats”, luidt het nog bij het Natuurhulpcentrum.

Ondertussen zocht het centrum contact met een Zuid-Afrikaans opvangcentrum voor het herplaatsen van de zeven servals.