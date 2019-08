AfricaMuseum verontschuldigt zich voor “verkeerd ingeschatte” Thé Dansant SZM

07 augustus 2019

17u18 0 Brussel Het AfricaMuseum verontschuldigt zich in een Facebookbericht nadat er heisa ontstond rond een foto van een zwart geschminkte man op het festival Thé Dansant, dat op het Park van Tervuren plaatsvond naast het AfricaMuseum.

Het AfricaMuseum bevestigt dat ze hun toestemming hebben gegeven aan Thé Dansant, nadat ze zelf een positief advies kregen van de gemeente. Toen het evenement op Facebook gepubliceerd werd, merkte een medewerker van het museum de cliché dresscode. Deze was ter herinnering in het begin: “ethnic, la sape, tribal, colorful en voodoo”. Na advies van het museum veranderde de dresscode in “la sape, colorful, wakanda en future african.”

Tijdens het feestje dat als thema “Afrohouse” had, werd er echter een man gespot in blackface, een oude praktijk waarbij blanke acteurs zich zwart schminkten om een karikaturale rol van een Afrikaan te vertolken. “We hebben dit event vooraf verkeerd ingeschat en hadden een grotere rol moeten spelen in het vooraf opleggen van duidelijke vereisten en/of voorwaarden.” Hoewel het museum erop aandringt dat ze niet de organisator zijn van het event en dat het Park van Tervuren eigendom is van de Regie der Gebouwen, verontschuldigen ze zich voor het ongepaste verkleedfeestje aan het oud-koloniaal museum dat door Leopold II gebouwd werd als propaganda. “We nemen onze verantwoordelijkheid en werken aan een ethisch actieplan voor komende evenementen zodat dit niet meer kan gebeuren.”