Afgelopen jaar 10.000 foutparkeerders op de bon geslingerd in Elsene SHVM

07 januari 2020

13u53

Bron: La Capitale 0 Elsene In 2019 heeft de politie Brussel Hoofdstad Elsene zo’n 10.000 boetes uitgeschreven in verband met parkeren. Dat komt neer op een verhoging van 25 procent tegenover 2018. Dat weet de Franstalige krant La Capitale. Op andere vlakken werden er dan weer minder boetes uitgedeeld dankzij onder andere de verhoogde prioriteit op vlak van netheid.

In 2019 was de aanpak van verkeerd parkeren een van de hoogste prioriteiten voor de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Daar zijn de cijfers van de administratieve sancties een bewijs van. De politie deelde vorig jaar maar liefst 10.000 PV’s uit inzake wildparkeren. Het betrof onder andere parkeren op voetpaden, zebrapaden, dubbelparkeren en spookrijden. Een stijging van 25 procent tegenover 2018. In dat jaar werden zo’n 8.000 PV’s uitgedeeld.

Toch is 2019 geen recordjaar. Zo werden er in 2016 18.000 PV’s uitgeschreven. In 2017 ontvingen 11.000 foutparkeerders een boete.

GAS-boetes

Naast het verkeerd parkeren bleef het aantal uitgeschreven GAS-boetes tegenover de vorige jaren stabiel of daalden ze. 1.000 boetes werden uitgedeeld voor overtredingen zoals op de grond spugen en sigarettenpeuken op de grond gooien. In 2017 werden hiervoor veel meer boetes uitgedeeld, namelijk zo’n 1.642. Diezelfde trend geldt voor boetes voor vuilniszakken die op het verkeerde uur werden buitengezet. In 2017 kwam het aantal nog op 4.000 en in 2018 op 3.370. Vorig jaar werden daarvoor 1.880 boetes uitgedeeld.

De politiediensten moesten ook minder optreden tegen wildplassers of sluikstorten. “We wilden eerst prioriteit geven aan preventie op het gebied van netheid. We gaan nog een preventieve campagne voeren en vervolgens gaan we over naar een meer repressieve fase”, zegt burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) aan La Capitale.