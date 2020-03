Advocaten kinderen Syrië-strijders trekken beslag in Wouter Hertogs

17 maart 2020

Brussel De advocaten van tien kinderen van Syrië-strijders die beslag hadden laten leggen bij de FOD Justitie en Buitenlandse Zaken, hebben dat beslag ingetrokken. De Belgische staat was tegen dat beslag naar de beslagrechter gestapt maar voor die beslagrechter hebben de advocaten van de kinderen dinsdagnamiddag gevraagd die vordering zonder voorwerp te verklaren. Het vonnis valt over enkele weken.

Op 11 december besliste de Brusselse kortgedingrechter dat de Belgische regering aan tien kinderen van Syrië-strijders consulaire bijstand moest verlenen en hen documenten moet bezorgen die hen in staat zouden stellen om onder begeleiding naar België te komen. De kortgedingrechter legde ook een dwangsom op van 5.000 euro per dag vertraging en per kind.

Dispuut rond beslag

Omdat de advocaten van de kinderen, meesters Lahlali en Özdemir, oordeelden dat de regering niet het nodige deed, stelden ze op 27 januari de regering in gebreke en stuurden ze vervolgens een deurwaarder om uitvoerend beslag te leggen bij de FOD Justitie en Buitenlandse Zaken. De regering stapte daarop naar de beslagrechter om zich te verzetten tegen dat uitvoerend beslag, en naar de zogenaamde dwangsommenrechter, d.w.z. de kortgedingrechter die de beschikking van 11 december heeft geveld, om de dwangsommen te laten herzien.

Beslag gelicht

Die dwangsommenrechter oordeelde op 25 februari dat er nog geen dwangsommen verschuldigd waren, zodat er ook geen uitvoerend beslag kon gelegd worden. Tegen die beslissing van de dwangsommenrechter is echter nog beroep mogelijk. “We beraden ons nog over dat eventueel beroep maar intussen hebben we onze deurwaarder de opdracht gegeven om het beslag te lichten, en die opdracht is uitgevoerd”, zegt meester Lahlali. Intussen is voor het hof van beroep ook het beroep hangende dat is ingesteld tegen de oorspronkelijke beschikking van 11 december. Daarin wordt gepleit op 8 april.