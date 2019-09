Advocate die minstens 200.000 euro van pupillen verduisterde, krijgt geldboete tvc

04 september 2019

10u32

Bron: Belga 1 Brussel Een Brusselse voormalige advocate die jarenlang geld had verduisterd van mensen die in een collectieve schuldenregeling zaten en wiens afbetalingsplan zij moest behartigen, is vandaag veroordeeld tot een geldboete van 12.000 euro. Volgens de rechtbank had de vrouw minstens 200.000 euro verduisterd. Dat geld moet ze nu terugbetalen aan haar slachtoffers.

Het was de voorzitster van de Brusselse arbeidsrechtbank die in 2012 alarm sloeg toen bleek dat het klachten regende over advocate R.W. Er zat weinig tot geen vooruitgang in haar dossiers en ze bleek onbereikbaar voor enige vorm van uitleg. De toestand werd zo erg dat er een voorlopig bewindvoerder moest worden aangesteld voor haar kantoor en uit diens onderzoek bleek dat de situatie nog ernstiger was dan gevreesd.

R.W. had niet alleen een hele resem regels en procedures niet gevolgd, ze had ook geld van haar pupillen overgeschreven op haar eigen rekeningen, of in cash afgehaald, en dat vanaf het eerste moment dat ze aangesteld was als bemiddelaar. Omdat er zoveel documenten verdwenen waren en R.W. zelf over heel wat transacties geen uitleg kan geven, was het uitermate moeilijk om de exacte omvang van de schade te berekenen.

Er is 200.000 euro verdwenen van mensen die dat geld nodig hadden, onder meer om schulden te betalen

Volgens de verdediging had de advocate in een resem dossiers wel degelijk ereloonstaten opgesteld en had de arbeidsrechtbank ook taxatiebeschikkingen opgesteld maar dan nog was er volgens de rechtbank minstens 200.000 euro verdwenen. Dat bedrag wordt nu verbeurd verklaard en toegewezen aan de slachtoffers.

Burn-out

R.W. weet haar daden onder meer aan een ernstige burn-out en een gebrekkige begeleiding en probeerde haar beroepsverzekering in te schakelen maar volgens de rechtbank kon dat niet.

Het parket had een gevangenisstraf van 2 jaar gevorderd tegen de vrouw, maar de rechtbank oordeelde dat de redelijke termijn overschreden was en een gevangenisstraf dan ook niet meer op zijn plaats was.

"Er wordt wel een effectieve geldboete opgelegd, gezien de ernst van de feiten en het lucratieve karakter", sprak de rechtbank. "De feiten zijn zeer zwaarwichtig, omdat mevrouw een bijzonder mandaat bekleedde en dus een bijzonder vertrouwen genoot van de maatschappij, en omdat de feiten gepleegd werden ten nadele van de allerzwaksten van de maatschappij. Er is 200.000 euro verdwenen van mensen die dat geld nodig hadden, onder meer om schulden te betalen.”