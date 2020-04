Advocaat van familie Adil: “Vraag me af of twee politievoertuigen wel nodig waren” JCV

13 april 2020

19u59 40 Brussel Alexis Deswaef, de advocaat van de 19-jarige Adil, die vrijdag omkwam bij een aanrijding met een politievoertuig, vraagt de aanstelling van een onderzoeksrechter om de zaak uit te klaren. Hij vraagt zich ook af of de interventie van de politie wel in verhouding was tot het vergrijp.

“Ik vraag dat het parket het onderzoek overdraagt aan een onderzoeksrechter”, zegt Deswaef. “Die kan dan in alle onafhankelijkheid werken en eventueel ook het Comité P vorderen. Zo worden er geen collega’s van de politie, zelfs die van een andere zone, betrokken.”

Deswaef stelt zich ook vragen bij het politieoptreden. “Het is de vraag of een vergrijp waar een boete van 250 euro op staat wel de inzet van twee voertuigen bij de achtervolging rechtvaardigt”, zegt hij. “De respons van de ordediensten moet in verhouding zijn tot de inbreuk op de openbare orde. Is het dan wel nodig om versterking in te roepen en een tweede voertuig in allerijl te laten aanrijden? Volgens mij is het antwoord daarop neen. We moeten waakzaam zijn dat er geen excessen zijn bij het doen naleven van de lockdownmaatregelen.”

Zo snel mogelijk duidelijkheid

Volgens de advocaat moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de omstandigheden van het ongeval. “Alle relevante getuigen moeten worden verhoord en we moeten ook de camerabeelden bekijken”, zegt Deswaef. “Ook andere automobilisten die het ongeval hebben zien gebeuren, moeten ondervraagd worden. Voor de familie blijven er nog enorm veel vragen, zeker omdat ze een zoon verliezen in zulke omstandigheden.”

De 19-jarige Adil kwam vrijdagavond om het leven nadat hij bij een achtervolging werd aangereden door een politievoertuig. Dat gebeurde toen hij zich probeerde te onttrekken aan een controle van een andere politiepatrouille. Zaterdag kwam het daarna tot zware onlusten in Anderlecht.

Lees ook. Korpschef reageert na rellen in Anderlecht: “Als die jongeman zich aan de controle had onderworpen was dit allemaal niet gebeurd” (+)

Lees ook. Muur van Koninklijk Domein beklad met slogan: “Adil is vermoord door politie”

Lees ook. Politievakbond eist excuses van Pascal Smet voor zijn uitlatingen over rellen Anderlecht

Lees ook. Vader van overleden Adil (19) uit Anderlecht roept op tot kalmte: “We willen geen problemen”