ACV Openbare Diensten eist nieuwe taalkaders voor Brusselse brandweer SHVM

25 oktober 2019

15u22 0 Brussel ACV Openbare Diensten pleit voor aangepaste taalkaders bij de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH). Uit het huidige taalkader blijkt dat amper 30% van de hulpverleners Nederlandstalig is. “Dit zorgt voor veel frustraties onder de personeelsleden, met nadelige gevolgen voor hen en voor de burgers die zij moeten bijstaan”, klinkt het.

De vakbond meent dat Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Pascal Smet en Minister voor Openbaar Ambt Sven Gatz zijn gezwicht voor het 30 jaar oud politieke akkoord over het taalkader bij de Brusselse brandweer. Het akkoord zegt dat er niet meer dan 30% Nederlandstalige vertegenwoordiging is in de Brusselse instellingen, terwijl dat percentage voor de Franstalige personeelsleden op 70% ligt. Voor de vakbond is dit te groot onevenwicht onaanvaardbaar en moet er een aangepast taalkader komen.

Discriminatie

“Deze verhouding lijkt aanneembaar in politieke kringen maar is in werkelijkheid niet werkbaar”, klinkt het bij de vakbond. “Op die manier worden Nederlandstalige personeelsleden gediscrimineerd op vlak van werklast. Vandaag zijn er al te weinig Nederlandstalige operationele personeelsleden om een gegarandeerde tweetalige dienstverlening te kunnen verzekeren.” In totaal zouden er 541,44 Nederlandstalige personeelsleden moeten zijn in plaats van 372.

Frustraties

Volgens secretaris Rudi De Coster van het ACV is de situatie onacceptabel. “Het is onmogelijk om een operationele dienst zoals de Brusselse brandweer te laten functioneren met ééntalige hulpverleners. Er ontstaan problemen bij het ziekenwagenvervoer, maar ook op niveau van bevelvoering, opleiding, evaluatie en tucht van de operationele personeelsleden. De huidige invulling van het taalkader belast de functionele werking en is tijdrovend. Bovendien zorgt het voor veel frustraties onder de personeelsleden, met nadelige gevolgen voor hen en voor de burgers die zij moeten bijstaan.”

Sinds enkele jaren jaren ijvert de vakbond voor een meer werkbaar taalkader op het terrein. “Nu hebben we twee Nederlandstalige bevoegden voor dit probleem, en dus hopen we dat we deze keer meer geluk hebben”, besluit De Coster.