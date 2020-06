Activistenbeweging projecteert afbeelding van George Floyd op politiewagen, Brussels Justitiepaleis en standbeeld Leopold II Robby Dierickx

07 juni 2020

10u18 15 Brussel Met enkele projecties van George Floyd op symbolische plaatsen in de hoofdstad roepen activisten van Make Noise For Climate iedereen op om zondagmiddag deel te nemen aan de manifestatie van Black Lives Matter in Brussel. De afbeelding van de zwarte Amerikaan die vorige week overleed tijdens een arrestatie, was zaterdagnacht onder meer op het Justitiepaleis en een politiewagen te zien.

Zondagmiddag om 15 uur wordt op het Brusselse Poelaertplein, pal voor het Justitiepaleis, een Black Lives Matter-manifestatie gehouden. Op Facebook gaven ruim 9.500 mensen aan dat ze naar de hoofdstad zullen afzakken. De stad tolereert de bijeenkomst, op voorwaarde dat het om een statische manifestatie gaat en dat de deelnemers rekening houden met de regels rond social distancing.

Om iedereen op te roepen om deel te nemen aan de actie heeft Make Noise For Climate in de nacht van zaterdag op zondag een afbeelding van George Floyd geprojecteerd op symbolische plaatsen in de hoofdstad. Zo was de afbeelding onder meer te zien op een standbeeld van Leopold II, het Brusselse Justitiepaleis en een politiewagen.

“We beseffen dat er zonder gerechtigheid op het gebied van racisme, onderdrukking en discriminatie geen klimaatrechtvaardigheid zal zijn”, lieten de activisten van Make Noise For Climate weten. “Te lang zijn zwarte rechten geplunderd. Het stopt hier.”